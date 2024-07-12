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Карпаты интересуются Вакулой и еще двумя игроками из УПЛ

Премьер-лига

Также во Львове будут, вероятно, и два легионера

Карпаты интересуются Вакулой и еще двумя игроками из УПЛ

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Новина українською

"Карпаты", которые по итогам прошлого сезона вернулись в УПЛ, подписали контракт с опорным полузащитником Иваном Чабаном, 24 июля ему исполнится 18 лет. Ранее он выступал за молодежный состав "Днепра-1".

Также, по данным Sport.ua, львовский клуб проявляет интерес к Владиславу Вакуле из "Миная", Виталию Дахновскому ("Верес") и Богдану Кушниренко из "Полесья".

Ведутся переговоры с двумя легионерами: правым полузащитником из Бразилии и центральным нападающим из Швеции. Проблемы с трансферами этих потенциальных новичков "зелено-белые" будут пытаться решить до 25 июля.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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