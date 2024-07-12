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Карпаты интересуются Вакулой и еще двумя игроками из УПЛ
Также во Львове будут, вероятно, и два легионера
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Также, по данным Sport.ua, львовский клуб проявляет интерес к Владиславу Вакуле из "Миная", Виталию Дахновскому ("Верес") и Богдану Кушниренко из "Полесья".
Ведутся переговоры с двумя легионерами: правым полузащитником из Бразилии и центральным нападающим из Швеции. Проблемы с трансферами этих потенциальных новичков "зелено-белые" будут пытаться решить до 25 июля.
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