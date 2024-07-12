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Президент Вереса из-за Днепра-1 предложил увеличить УПЛ до 18 команд

Премьер-лига
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Интересная идея

Президент Вереса из-за Днепра-1 предложил увеличить УПЛ до 18 команд

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин высказался о "Днепре-1", который из-за финансовых проблем может прекратить существование.

"Слухи о возможных проблемах "Днепра-1" появились очень давно. Если есть проблема с выплатой заработной платы – как можно выдавать клубу Аттестат? Аттестат выдали участнику еврокубка. Из-за аттестационного комитета Украина может потерять представителя на евроарене. Здесь корень этой истории, по моему мнению.

Как выходить из ситуации – обратить внимание на реформу аттестационных органов. Для начала вовлечь в этот процесс УПЛ. Если проблема в аттестации, то "Днепр-1" должен заменить "Минай".

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Но я бы предложил третий вариант. У нас очень мало матчей в сезоне. 32 официальных игры вместе с кубковыми. Два дополнительных матча осенью и весной - радикально не повлияют на календарь. Так мы увеличим количество команд до 18, количество матчей в чемпионате возрастет до 34 и мы допустим к чемпионату и "Минай", и "Металлист 1925", и третью команду Первой лиги "Левый Берег", которая имеет прекрасную инфраструктуру. Лига, которая расширяется во время войны - это и есть лига смелости", – сказал Надеин.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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