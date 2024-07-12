Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Вереса из-за Днепра-1 предложил увеличить УПЛ до 18 команд
Интересная идея
Фото: НК Верес
Президент "
"Слухи о возможных проблемах "Днепра-1" появились очень давно. Если есть проблема с выплатой заработной платы – как можно выдавать клубу Аттестат? Аттестат выдали участнику еврокубка. Из-за аттестационного комитета Украина может потерять представителя на евроарене. Здесь корень этой истории, по моему мнению.
Как выходить из ситуации – обратить внимание на реформу аттестационных органов. Для начала вовлечь в этот процесс УПЛ. Если проблема в аттестации, то "Днепр-1" должен заменить "Минай".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Но я бы предложил третий вариант. У нас очень мало матчей в сезоне. 32 официальных игры вместе с кубковыми. Два дополнительных матча осенью и весной - радикально не повлияют на календарь. Так мы увеличим количество команд до 18, количество матчей в чемпионате возрастет до 34 и мы допустим к чемпионату и "Минай", и "Металлист 1925", и третью команду Первой лиги "Левый Берег", которая имеет прекрасную инфраструктуру. Лига, которая расширяется во время войны - это и есть лига смелости", – сказал Надеин.
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках
- Ротань назвал заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции
- Финалы ЕВРО-2024 и Копа Америка. Расписание футбола на 8 – 15 июля
- Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Отец Ямала: Мой сын - лучший во всем. Он благословлён Богом