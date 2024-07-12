Президент Вереса из-за Днепра-1 предложил увеличить УПЛ до 18 команд

Президент " Вереса " Иван Надеин высказался о "Днепре-1", который из-за финансовых проблем может прекратить существование.

"Слухи о возможных проблемах "Днепра-1" появились очень давно. Если есть проблема с выплатой заработной платы – как можно выдавать клубу Аттестат? Аттестат выдали участнику еврокубка. Из-за аттестационного комитета Украина может потерять представителя на евроарене. Здесь корень этой истории, по моему мнению.

Как выходить из ситуации – обратить внимание на реформу аттестационных органов. Для начала вовлечь в этот процесс УПЛ. Если проблема в аттестации, то "Днепр-1" должен заменить "Минай".