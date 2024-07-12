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ТМ. Ингулец в перестрелке обыграл Полтаву
Василий Кобин строит игру команде
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В пятницу, 12 июля, "Ингулец" провел свой очередной спарринг на летних сборах.
Команда Василия Кобина в Петрово сыграла с перволиговской "Полтавой".
Матч получилсяголевым и закончился со счетом 3:2 в пользу "Ингульца".
Свой следующий спарринг новичок УПЛ проведет 20 июля с "Александрией".
"Ингулец" – "Полтава" 3:2
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