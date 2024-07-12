  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ТМ. Ингулец в перестрелке обыграл Полтаву
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ТМ. Ингулец в перестрелке обыграл Полтаву

Премьер-лига

Василий Кобин строит игру команде

ТМ. Ингулец в перестрелке обыграл Полтаву

instagram.com/fcinhulets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 12 июля, "Ингулец" провел свой очередной спарринг на летних сборах.

Команда Василия Кобина в Петрово сыграла с перволиговской "Полтавой".

Матч получилсяголевым и закончился со счетом 3:2 в пользу "Ингульца".

Свой следующий спарринг новичок УПЛ проведет 20 июля с "Александрией".

"Ингулец" – "Полтава" 3:2

По теме
yellow-arrow
Президент Вереса из-за Днепра-1 предложил увеличить УПЛ до 18 команд
yellow-arrow
Карпаты интересуются Вакулой и еще двумя игроками из УПЛ
yellow-arrow
Снова с переносами матчей. УАФ утвердила календарь и регламент нового сезона
Ингулец (Петрово) СК Полтава
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости