Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ подписал защитника молодежной сборной Албании
Черкащане продолжают усиливаться
фото из соцсетей
Албанский клуб объявил, что достиг соглашения с черкасской командой, украинский клуб о подписании еще не объявлял.
21-летний игрок находился в системе ПАОК и АЕК. Минувшим летом присоединился к коллективу из Албании и провел в местной Суперлиге 33 поединка.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В активе защитника 9 матчей в сборной Албании U21, включая игры в квалификации молодежного Евро. Также ЛНЗ прорабатывает перспективы сотрудничества с альтернативными вариантами, которые представляют Словению и Косово.
Популярное сейчас
- На России разбился пассажирский самолет авиакомпании Газпром
- Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА
- Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете: известна сумма компенсации
- Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров
- Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках
Комментарии 1