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ЛНЗ подписал защитника молодежной сборной Албании

Премьер-лига
Обновлено

Черкащане продолжают усиливаться

ЛНЗ подписал защитника молодежной сборной Албании

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ подписал очередного новичка команды – им стал защитник албанской "Лячи" Айди Дайко.

Албанский клуб объявил, что достиг соглашения с черкасской командой, украинский клуб о подписании еще не объявлял.

21-летний игрок находился в системе ПАОК и АЕК. Минувшим летом присоединился к коллективу из Албании и провел в местной Суперлиге 33 поединка.

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В активе защитника 9 матчей в сборной Албании U21, включая игры в квалификации молодежного Евро. Также ЛНЗ прорабатывает перспективы сотрудничества с альтернативными вариантами, которые представляют Словению и Косово.

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Комментарии
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grassion (Харьков)
12.07.2024 в 23:53
Ну да, я бы с ним на руках потягался (65 кг) , а в футбол он играет? Или может слышал?
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Комментарии 1
grassion (Харьков)
12.07.2024 в 23:53
Ну да, я бы с ним на руках потягался (65 кг) , а в футбол он играет? Или может слышал?
Ответить
0
0

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