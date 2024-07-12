ЛНЗ подписал защитника молодежной сборной Албании

ЛНЗ подписал очередного новичка команды – им стал защитник албанской "Лячи" Айди Дайко.

Албанский клуб объявил, что достиг соглашения с черкасской командой, украинский клуб о подписании еще не объявлял.

21-летний игрок находился в системе ПАОК и АЕК. Минувшим летом присоединился к коллективу из Албании и провел в местной Суперлиге 33 поединка.

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В активе защитника 9 матчей в сборной Албании U21, включая игры в квалификации молодежного Евро. Также ЛНЗ прорабатывает перспективы сотрудничества с альтернативными вариантами, которые представляют Словению и Косово.