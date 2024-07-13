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FourFourTwo назвал Динамо самым "большим" клубом Украины. Реал обошел Барселону в Испании

Премьер-лига

Интересный рейтинг от британского издания

FourFourTwo назвал Динамо самым "большим" клубом Украины. Реал обошел Барселону в Испании

Новина українською

Авторитетный британский портал FourFourTwo составил свой рейтинг самых "больших" клубов по отдельным странам.

"Донецкий "Шахтер" может быть самым денежным клубом Украины, но киевское "Динамо" является самым большим клубом в стране, и у него есть история, подтверждающая это.

Основанное в 1927 году, "Динамо" выиграло рекордные 13 титулов советской высшей лиги и завоевало девять из первых 10 титулов УПЛ — в основном в 90-е годы, когда они вышли в полуфинал сезона 1998/99 под руководством Валерия Лобановского, легендарного тренера, который ранее привел их к двум победам в Кубке обладателей кубков", - пишет сайт.

Интересно, что в этом рейтинге "Реал" опередил "Барселону" в Испании, а крупнейшим клубом Италии признан "Ювентус".

В Англии признание получил "Манчестер Юнайтед", а в Германии – "Бавария". Крупнейшим французским клубом стал "ПСЖ".

  • Украина – "Динамо" Киев
  • Испания – "Реал" Мадрид
  • Германия – "Бавария"
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  • Англия – "Манчестер Юнайтед"
  • Франция – "ПСЖ"
  • Италия – "Ювентус"
  • Нидерланды – "Аякс"
  • Бразилия – "Фламенго"
  • США – "Лос-Анджелес Гэлакси"
  • Саудовская Аравия – "Аль-Хиляль"
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Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Фламенго (Рио-де-Жанейро) Пари Сен-Жермен Лос-Анджелес Гэлакси Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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1 голосов
Источник:
Four Four Two
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.07.2024 в 01:55
Це настільки очевидно, що лише засліплені фанати релігії "вєлічія шахтьора" не бачать цього. Сліпкуваті кроти, одним словом.
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Комментарии 3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.07.2024 в 01:55
Це настільки очевидно, що лише засліплені фанати релігії "вєлічія шахтьора" не бачать цього. Сліпкуваті кроти, одним словом.
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 01:51
БРАВО ! ТАК І Є ! Тільки ждуни смердючі невдоволені...Член їм в оч..ко
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grassion (Харьков)
13.07.2024 в 01:51
Рейтинг самых "позорных клубов" был бы таким же.... Динамо, Ювентус.... (хотя казалось бы, что их связывает...)
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