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FourFourTwo назвал Динамо самым "большим" клубом Украины. Реал обошел Барселону в Испании
Интересный рейтинг от британского издания
Авторитетный британский портал FourFourTwo составил свой рейтинг самых "больших" клубов по отдельным странам.
"Донецкий "Шахтер" может быть самым денежным клубом Украины, но киевское "Динамо" является самым большим клубом в стране, и у него есть история, подтверждающая это.
Основанное в 1927 году, "Динамо" выиграло рекордные 13 титулов советской высшей лиги и завоевало девять из первых 10 титулов УПЛ — в основном в 90-е годы, когда они вышли в полуфинал сезона 1998/99 под руководством Валерия Лобановского, легендарного тренера, который ранее привел их к двум победам в Кубке обладателей кубков", - пишет сайт.
Интересно, что в этом рейтинге "Реал" опередил "Барселону" в Испании, а крупнейшим клубом Италии признан "Ювентус".
В Англии признание получил "Манчестер Юнайтед", а в Германии – "Бавария". Крупнейшим французским клубом стал "ПСЖ".
- Украина – "Динамо" Киев
- Испания – "Реал" Мадрид
- Германия – "Бавария"
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- Англия – "Манчестер Юнайтед"
- Франция – "ПСЖ"
- Италия – "Ювентус"
- Нидерланды – "Аякс"
- Бразилия – "Фламенго"
- США – "Лос-Анджелес Гэлакси"
- Саудовская Аравия – "Аль-Хиляль"
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