FourFourTwo назвал Динамо самым "большим" клубом Украины. Реал обошел Барселону в Испании

Авторитетный британский портал FourFourTwo составил свой рейтинг самых "больших" клубов по отдельным странам.

"Донецкий "Шахтер" может быть самым денежным клубом Украины, но киевское "Динамо" является самым большим клубом в стране, и у него есть история, подтверждающая это.

Основанное в 1927 году, "Динамо" выиграло рекордные 13 титулов советской высшей лиги и завоевало девять из первых 10 титулов УПЛ — в основном в 90-е годы, когда они вышли в полуфинал сезона 1998/99 под руководством Валерия Лобановского, легендарного тренера, который ранее привел их к двум победам в Кубке обладателей кубков", - пишет сайт.