Спиваковский о телепуле: С Динамо все идет более-менее положительно

Новый сезон все ближе и в который раз возникает вопрос о создании телепула. Столичный клуб лучше идет на контакт в этом обсуждении.

"Александр Денисов в интервью сказал, что есть одна причина, почему телепула не существует и не будет существовать. У этой причины есть имя – Игорь Коломойский.

Насколько я понимаю, сейчас этот главный рычаг уже не влияет и переговоры с двумя из трех "одноплюсников" продолжаются. За каждой командой работают представители УПЛ.

Из того, что я знаю, с "Динамо" сейчас все идет более-менее конструктивно, положительно. И сейчас есть идея неэксклюзивного сигнала для УПЛ”, – рассказал Михаил.