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Спиваковский о телепуле: С Динамо все идет более-менее положительно
Журналист рассказал, как продвигаются переговоры с киевлянами
Олександр Приходько
Новый сезон все ближе и в который раз возникает вопрос о создании телепула. Столичный клуб лучше идет на контакт в этом обсуждении.
"Александр Денисов в интервью сказал, что есть одна причина, почему телепула не существует и не будет существовать. У этой причины есть имя – Игорь Коломойский.
Насколько я понимаю, сейчас этот главный рычаг уже не влияет и переговоры с двумя из трех "одноплюсников" продолжаются. За каждой командой работают представители УПЛ.
Из того, что я знаю, с "Динамо" сейчас все идет более-менее конструктивно, положительно. И сейчас есть идея неэксклюзивного сигнала для УПЛ”, – рассказал Михаил.
С конца 2000-х домашние матчи киевлян транслируют каналы медиагруппы 1+1 (ТЕТ, 1+1, Кино / 2+2).
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