  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спиваковский о телепуле: С Динамо все идет более-менее положительно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спиваковский о телепуле: С Динамо все идет более-менее положительно

Премьер-лига
Обновлено

Журналист рассказал, как продвигаются переговоры с киевлянами

Спиваковский о телепуле: С Динамо все идет более-менее положительно

Олександр Приходько

Новина українською

Новый сезон все ближе и в который раз возникает вопрос о создании телепула. Столичный клуб лучше идет на контакт в этом обсуждении.

"Александр Денисов в интервью сказал, что есть одна причина, почему телепула не существует и не будет существовать. У этой причины есть имя – Игорь Коломойский.

Насколько я понимаю, сейчас этот главный рычаг уже не влияет и переговоры с двумя из трех "одноплюсников" продолжаются. За каждой командой работают представители УПЛ.

Из того, что я знаю, с "Динамо" сейчас все идет более-менее конструктивно, положительно. И сейчас есть идея неэксклюзивного сигнала для УПЛ”, – рассказал Михаил.

С конца 2000-х домашние матчи киевлян транслируют каналы медиагруппы 1+1 (ТЕТ, 1+1, Кино / 2+2).

По теме
yellow-arrow
FourFourTwo назвал Динамо самым "большим" клубом Украины. Реал обошел Барселону в Испании
yellow-arrow
ЛНЗ подписал защитника молодежной сборной Албании
yellow-arrow
ТМ. Ингулец в перестрелке обыграл Полтаву
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости