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Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды
Продолжается распад клуба
Фото: СК Дніпро-1
После того, как СК попрощался с большинством игроков первого коллектива, дело дошло до женской и юношеской команды. В ближайшее время ожидается отток игроков с последующим трудоустройством в других клубах.
"Днепр-1" не смог начать тренировочный сбор из-за нехватки исполнителей. Вячеслав Фридман сообщал, что клуб не сможет обеспечить выступление на полный сезон из-за недостаточного количества финансов.
До сих пор СК не принял окончательное решение о своем будущем. Поэтому возникли проблемы с формированием состава участников УПЛ и Первой лиги.
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