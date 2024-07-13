Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды

После того, как СК попрощался с большинством игроков первого коллектива, дело дошло до женской и юношеской команды. В ближайшее время ожидается отток игроков с последующим трудоустройством в других клубах.

"Днепр-1" не смог начать тренировочный сбор из-за нехватки исполнителей. Вячеслав Фридман сообщал, что клуб не сможет обеспечить выступление на полный сезон из-за недостаточного количества финансов.

До сих пор СК не принял окончательное решение о своем будущем. Поэтому возникли проблемы с формированием состава участников УПЛ и Первой лиги.