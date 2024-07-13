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ТаТоТаке о трансфере Герреро: Динамо пытается найти форварда, который будет дешевле

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ТаТоТаке о трансфере Герреро: Динамо пытается найти форварда, который будет дешевле

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

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Михаил Спиваковский заявил, что украинские гранды не подпишут лидера "Зари" этим летом.

"Все, о чем говорилось относительно Герреро до Кубка Америки, это уже в прошлом. Эта схема, предложенная – один игрок + доплата – я так понимаю, что не устроила Геллера. А цифры, которые назвал президент "Зари", наверняка не устроили Игоря Суркиса.

После его успешного выступления на Кубке Америки агент Герреро собирает предложения, наверное, это предложения из Европы. В прошлом сезоне было "Мальме". Сейчас говорят, есть нечто более серьезное. Моя версия, что его шансы на переход в "Динамо" или "Шахтер" почти нулевые".

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"Шахтер" уже завершил селекцию, а "Динамо" пытается найти форварда, который будет дешевле – окей, он не будет столь адаптирован к УПЛ, но он будет намного дешевле Герреро в интерпретации Геллера", – рассказал журналист.

Контракт панамского футболиста с луганским клубом действует до 2027 года.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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