В Киеве играть не будет. Динамо отправило Эрика Рамиреса в очередную аренду

Венесуэльский нападающий "Динамо" Эрик Рамирес продолжит играть в аренде. Об этом сообщил журналист Цезарь Луис Мерло.

Он присоединился к аргентинскому клубу “Тигре”, у которого будет право выкупа. Там Рамирес проведет один год.

Прошлый сезон Рамирес выступал за "Атлетико Насьональ" из Колумбии на правах аренды. До этого пять месяцев представлял испанский "Спортинг Хихон" и год – "Слован" Братиславу.

Венесуэлец присоединился к "Динамо" в июле 2021 года. Киевляне заплатили ДАЦ 1,75 млн евро за нападающего. В составе киевского клуба Рамирес провел 20 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 700 тысяч евро. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.