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Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Вторая игра Динамо на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча

Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии. В субботу команда Александра Шовковского сыграет свой очередной матч. Соперник – известный немецкий клуб "Шальке".

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13 июля 2024. Контрольный матч

"Динамо" Киев 17:00 "Шальке"

Трансляция – Ютуб

Если у вас не будет возможность смотреть видео матча, вы сможете следить за ходом игры Динамо - Шальке в текстовой трансляции UA-Футбол

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Источник:
Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ
Опубликовал: Александр Сапожников
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