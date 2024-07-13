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Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Вторая игра Динамо на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча
fcdynamo.com
"Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии. В субботу команда Александра Шовковского сыграет свой очередной матч. Соперник – известный немецкий клуб "Шальке".
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13 июля 2024. Контрольный матч
"Динамо" Киев 17:00 "Шальке"
Трансляция – Ютуб
Если у вас не будет возможность смотреть видео матча, вы сможете следить за ходом игры
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Источник:Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ
Опубликовал: Александр Сапожников
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