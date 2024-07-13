Поздравили с Днем рождения. Металлист 1925 официально представил Евгения Пасича – ВИДЕО

Бывший футболист "Днепра-1" Евгений Пасич официально стал игроком "Металлиста 1925". Об этом харьковский клуб сообщил на своей официальной странице.

Клуб представил Пасича отдельным видеороликом. В том числе и поздравил футболиста с Днем рождения – Евгению исполнился 31 год.

Срок контракта между "Металлистом 1925" и игроком составил два сезона. Футболист выбрал себе 18 номер. Ранее на профессиональном уровне Пасич играл преимущественно в футболке с числом 42.

Напомним, что ранее он выступал за "Днепр", "Нефтяник", "Львов", "Олимпик", "Верес" и "Днепр-1". В общей сложности на его счету 244 матча на профессиональном уровне.