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Поздравили с Днем рождения. Металлист 1925 официально представил Евгения Пасича – ВИДЕО

Премьер-лига

Защитнику исполнился 31 год

Поздравили с Днем рождения. Металлист 1925 официально представил Евгения Пасича – ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Бывший футболист "Днепра-1" Евгений Пасич официально стал игроком "Металлиста 1925". Об этом харьковский клуб сообщил на своей официальной странице.

Клуб представил Пасича отдельным видеороликом. В том числе и поздравил футболиста с Днем рождения – Евгению исполнился 31 год.

Срок контракта между "Металлистом 1925" и игроком составил два сезона. Футболист выбрал себе 18 номер. Ранее на профессиональном уровне Пасич играл преимущественно в футболке с числом 42.

Напомним, что ранее он выступал за "Днепр", "Нефтяник", "Львов", "Олимпик", "Верес" и "Днепр-1". В общей сложности на его счету 244 матча на профессиональном уровне.

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Евгений Пасич Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Офіційний сайт Металіста 1925
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
13.07.2024 в 11:14
Нормально Метал 1925 укрепляется !!!
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Комментарии 1
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Американец 2000 (Харьков)
13.07.2024 в 11:14
Нормально Метал 1925 укрепляется !!!
sticker
Ответить
0
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