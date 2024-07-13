Сабах – Кривбасс: смотреть LIVE трансляцию товарищеского матча

"Кривбасс" продолжает свои словенские межсезонные сборы. Третьим соперником подопечных Вернидуба станет "Сабах" из Азербайджана.

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В прошлом сезоне этот коллектив из Баку в рамках своего первенства занял третье место. Благодаря этому, он сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Матч между "Сабахом" и "Кривбассом" начнется в 19:30 по киевскому времени на стадионе в Брежице, Словения.