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Сабах – Кривбасс: смотреть LIVE трансляцию товарищеского матча
Встретятся участники еврокубков
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" продолжает свои словенские межсезонные сборы. Третьим соперником подопечных Вернидуба станет "Сабах" из Азербайджана.
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В прошлом сезоне этот коллектив из Баку в рамках своего первенства занял третье место. Благодаря этому, он сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Матч между "Сабахом" и "Кривбассом" начнется в 19:30 по киевскому времени на стадионе в Брежице, Словения.
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Источник:youtube
Опубликовал: Максим Кучер
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