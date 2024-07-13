На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная

На следующей неделе в Киеве пройдет заседание УПЛ. В повестке дня будет стоять вопрос об участии команды "Днепр-1" в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Брутальный Футбол.

По имеющейся информации, участники Премьер-лиги будут голосовать за то, чтобы исключить "Днепр-1" из состава соревнований и включить вместо них "Минай".

Напомним, "Днепр-1" из-за финансовых проблем находится под угрозой исчезновения.