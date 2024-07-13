Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная
Будет играть Днепр-1 в будущем сезоне?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На следующей неделе в Киеве пройдет заседание УПЛ. В повестке дня будет стоять вопрос об участии команды "Днепр-1" в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Брутальный Футбол.
По имеющейся информации, участники Премьер-лиги будут голосовать за то, чтобы исключить "Днепр-1" из состава соревнований и включить вместо них "Минай".
Напомним, "Днепр-1" из-за финансовых проблем находится под угрозой исчезновения.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Брутальний Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды
- Директор Диназа прокомментировал информацию о новых инвесторах и реорганизации в Десну
- В списке претендентов на Довбика очередное пополнение
- Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
- Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- ТаТоТаке о трансфере Герреро: Динамо пытается найти форварда, который будет дешевле
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн