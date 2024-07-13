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На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная

Премьер-лига

Будет играть Днепр-1 в будущем сезоне?

На следующей неделе решится судьба Днепра-1 и Миная

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

На следующей неделе в Киеве пройдет заседание УПЛ. В повестке дня будет стоять вопрос об участии команды "Днепр-1" в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Брутальный Футбол.

По имеющейся информации, участники Премьер-лиги будут голосовать за то, чтобы исключить "Днепр-1" из состава соревнований и включить вместо них "Минай".

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Напомним, "Днепр-1" из-за финансовых проблем находится под угрозой исчезновения.

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УПЛ ФК Минай Днепр-1
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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