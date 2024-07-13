Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла хочет заполучить стадион имени Бутовского на баланс клуба
Согласится ли на это Полтавская тергромада?
Фото: Ворскла
Президент "Ворсклы" Роман Черняк сообщил о том, что клуб хочет получить на баланс стадион имени Бутовского.
"Обратились в горсовет с просьбой передать главную спортивную арену города по балансу Полтавской тергромады на баланс футбольного клуба "Ворскла", — цитирует Черняка пресс-служба "Ворсклы".
Напомним, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского был построен в 1951 году. Он вмещает 25 тысяч зрителей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Vorskla
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Победа женской сборной, компенсация для Шахтера и заявка от Ротаня на ОИ. Главные новости за 12 июля
- Источник: Днепр-1 прекращает финансирование женской и юношеской команды
- Фридман: Пусть УПЛ определит клуб, который будет готовиться вместо нас сыграть
- В сутки – 1120 оккупантов и 190 единиц техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Директор Диназа прокомментировал информацию о новых инвесторах и реорганизации в Десну
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн