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Ворскла хочет заполучить стадион имени Бутовского на баланс клуба

Премьер-лига

Согласится ли на это Полтавская тергромада?

Ворскла хочет заполучить стадион имени Бутовского на баланс клуба

Фото: Ворскла

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Президент "Ворсклы" Роман Черняк сообщил о том, что клуб хочет получить на баланс стадион имени Бутовского.

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"Обратились в горсовет с просьбой передать главную спортивную арену города по балансу Полтавской тергромады на баланс футбольного клуба "Ворскла", — цитирует Черняка пресс-служба "Ворсклы".

Напомним, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского был построен в 1951 году. Он вмещает 25 тысяч зрителей.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
Vorskla
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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