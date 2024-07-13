Динамо дважды перенесло начало спарринга против Шальке

Сегодня "Динамо" сыграет товарищеский матч в Австрии против немецкого "Шальке". Погодные условия оказали влияние на время стартового свистка.

Первоначально встреча была запланирована на 17:00 по Киеву. Сегодня столичный клуб сообщил, что из-за дождя матч перенесен на 18:00, но впоследствии снова изменил информацию.

На данный момент начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Матч состоится на стадионе в Миттерзилле. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.