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Динамо дважды перенесло начало спарринга против Шальке
Окончательный вариант не слишком отличается от предыдущего
Фото: ФК Динамо
Сегодня "Динамо" сыграет товарищеский матч в Австрии против немецкого "Шальке". Погодные условия оказали влияние на время стартового свистка.
Первоначально встреча была запланирована на 17:00 по Киеву. Сегодня столичный клуб сообщил, что из-за дождя матч перенесен на 18:00, но впоследствии снова изменил информацию.
На данный момент начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Матч состоится на стадионе в Миттерзилле. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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Источник:Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 15:03
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