  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо дважды перенесло начало спарринга против Шальке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо дважды перенесло начало спарринга против Шальке

Премьер-лига

Окончательный вариант не слишком отличается от предыдущего

Динамо дважды перенесло начало спарринга против Шальке

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Сегодня "Динамо" сыграет товарищеский матч в Австрии против немецкого "Шальке". Погодные условия оказали влияние на время стартового свистка.

Первоначально встреча была запланирована на 17:00 по Киеву. Сегодня столичный клуб сообщил, что из-за дождя матч перенесен на 18:00, но впоследствии снова изменил информацию.

На данный момент начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Матч состоится на стадионе в Миттерзилле. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

По теме
yellow-arrow
Гендир Черноморца - о ситуации с Алексеем Антоновым: Сейфы большинства украинских клубов не настолько переполнены, чтобы заниматься благотворительной деятельностью
yellow-arrow
Кривбасс подписал полузащитника Аморозо: его отец выступал за топ-клубы и сборную Бразилии
yellow-arrow
Рух в спарринге уступил Домжале, 0:3. Обзор матча и видео голов
Шальке (Гельзенкирхен) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 15:03
У динама ножки трясуцца выходить играть с сильным соперником...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 15:03
У динама ножки трясуцца выходить играть с сильным соперником...
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
13.07.2024 в 14:41
Переноси це наше національне.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости