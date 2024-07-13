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Рух в спарринге уступил Домжале, 0:3. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Не повезло

Рух в спарринге уступил Домжале, 0:3. Обзор матча и видео голов

ФК Рух

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Сегодня прошел товарищеский матч "Рух" - "Домжале", 0:3.

Матч начался с моментов украинской и словенской команды, но первый гол сумела забить именно команда из Словении. "Рух" пытался изменить ход игры, но им это не удалось. Матч завершился победой "Домжале".

Следующий матч на сборах "желто-черные" сыграют против хорватского "Осиека".

Товарищеский матч.

"Рух" (Львов, Украина) - "Домжале" (Словения), 0:3

Голы: Колобарич, 16, 36, 40

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Рух (Львов) Домжале
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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