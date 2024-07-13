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Рух в спарринге уступил Домжале, 0:3. Обзор матча и видео голов
Не повезло
ФК Рух
Сегодня прошел товарищеский матч "Рух" - "Домжале", 0:3.
Матч начался с моментов украинской и словенской команды, но первый гол сумела забить именно команда из Словении. "Рух" пытался изменить ход игры, но им это не удалось. Матч завершился победой "Домжале".
Следующий матч на сборах "желто-черные" сыграют против хорватского "Осиека".
Товарищеский матч.
"Рух" (Львов, Украина) - "Домжале" (Словения), 0:3
Голы: Колобарич, 16, 36, 40
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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