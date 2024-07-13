Рух в спарринге уступил Домжале, 0:3. Обзор матча и видео голов

Сегодня прошел товарищеский матч "Рух" - "Домжале", 0:3.

Матч начался с моментов украинской и словенской команды, но первый гол сумела забить именно команда из Словении. "Рух" пытался изменить ход игры, но им это не удалось. Матч завершился победой "Домжале".

Следующий матч на сборах "желто-черные" сыграют против хорватского "Осиека".

Товарищеский матч.

"Рух" (Львов, Украина) - "Домжале" (Словения), 0:3

Голы: Колобарич, 16, 36, 40