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Кривбасс подписал полузащитника Аморозо: его отец выступал за топ-клубы и сборную Бразилии

Премьер-лига

Контракт на четыре года

Кривбасс подписал полузащитника Аморозо: его отец выступал за топ-клубы и сборную Бразилии

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" заключил соглашение с 21-летним полузащитником Маттео Аморозо. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.

Стороны подписали контракт на четыре года. У футболиста есть двойное гражданство: бразильское и итальянское.

Аморозо находился в структурах итальянского Удинезе и бразильского “Интернасьоналя”. Также до недавнего времени он выступал за "Итуано" из Бразилии.

“Отец Маттео – легендарный экснападник сборной Бразилии и “Пармы”, “Милана”, “Боруссии” Д, других клубов – Марсио Аморозо. В 1999 году именно в составе "Пармы" он играл против "Кривбасса" в Кубке УЕФА", - отмечают криворожцы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

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Источник:
Офіційний сайт Кривбаса
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 15:37
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 15:37
Кубок Лиги Европы уже наш!!!
Ответить
0
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