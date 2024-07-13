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Кривбасс подписал полузащитника Аморозо: его отец выступал за топ-клубы и сборную Бразилии
Контракт на четыре года
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" заключил соглашение с 21-летним полузащитником Маттео Аморозо. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице.
Стороны подписали контракт на четыре года. У футболиста есть двойное гражданство: бразильское и итальянское.
Аморозо находился в структурах итальянского Удинезе и бразильского “Интернасьоналя”. Также до недавнего времени он выступал за "Итуано" из Бразилии.
“Отец Маттео – легендарный экснападник сборной Бразилии и “Пармы”, “Милана”, “Боруссии” Д, других клубов – Марсио Аморозо. В 1999 году именно в составе "Пармы" он играл против "Кривбасса" в Кубке УЕФА", - отмечают криворожцы.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.
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