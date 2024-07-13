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Гендир Черноморца - о ситуации с Антоновым: Клуб за собственные средства готовил тренера для другой команды
Считает, что Черноморец сделал верное решение
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о том, правда ли что "Черноморец" попросил Алексея Антонова вернуть 140 тысяч гривен за обучение после его ухода в "Александрию"
В ТаТоТаке была информация, что "Черноморец" попросил Антонова вернуть деньги за обучение и получение Pro-диплома. В итоге Антонов вернул 140 тысяч гривен. Это правда?
Тот источник, на который вы делаете ссылку, слишком драматизирует эту ситуацию. Тренер "Черноморца" Алексей Антонов решил повысить уровень своей квалификации. Поддержал ли ФК "Черноморец" специалиста в этом стремлении? Безусловно.
Но когда специалист решает сменить место работы - а я подчеркиваю, что не мы были инициаторами прекращения трудового соглашения - то получается, что клуб за собственные средства готовил тренера для другой команды. Возможно, непосредственного конкурента. Открою тайну: сейфы большинства украинских клубов не настолько переполнены, чтобы заниматься благотворительной деятельностью в пользу соперников.
Если мы тратим такую сумму, то должны быть уверены, что это поможет клубу в решении спортивных задач. Pro-диплом Алексея Геннадьевича Антонова, безусловно, поможет в решении спортивных задач. Но не "Черноморцу".
Напомним, Антонов с декабря 2021 года занимал должность помощника Романа Григорчука, а сейчас занимает аналогичную должность в "Александрии".
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