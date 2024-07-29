Клубы, которых не хватает в профессиональном футболе Украины. Часть 1

После провозглашения Независимости десятки клубов исчезли с футбольной карты страны. Некоторые команды исчезли тихо и незаметно, поскольку не успели запомниться широкой аудитории болельщиков. Но были коллективы, которые отмечали исторические достижения, собирали полные стадионы и покоряли сердца.

Фанатов футбола можно поделить на 2 категории. Первая убеждена, что в приоритете должны быть клубы с историей, поскольку создание проекта с 0 – дело не всегда благодарное и нередко заканчивается ничем. Вторая группа считает, что главное – существование команды, а как она называется, сколько раз меняла юрлицо и есть ли фактор наследия не имеет значения. Мне ближе первый вариант, поэтому в серии материалов о новых-старых клубах, которых не хватает в профессиональных соревнованиях, фигурируют исключительно команды с историей.

Спартак (Сумы)

В Сумах было много попыток сформировать сильный клуб. В начале 2000-х у местного “Спартака” были все предпосылки для этого. Чуть ли не самый современный стадион страны за 50 миллионов гривен, лояльность местных властей, большой спрос на футбол среди болельщиков, команда, которая выиграла Вторую лигу и закреплялась в середине Первой, чтобы сделать следующий шаг. Чего только стоит историческое дерби против ахтырского "Нефтяника" в конце сезона 2002/03, когда на трибунах "Юбилейного" находилось 29 300 зрителей. Местные фанаты говорят, что при высокой посещаемости часть болельщиков попадала на стадион бесплатно. Тем не менее, для работы с аудиторией на длинную дистанцию ​​это могла быть правильная идея. А еще запомнился поединок против "Динамо" в 1/16 КУ 2000/01.

Но праздник был недолгим. Начались финансовые трудности, энтузиазм местных властей, как это часто бывает, быстро угас, а на дерби в ноябре 2006-го пришли уже не 29 тысяч, а всего сотня фанов. Клуб не доиграл этот сезон и покинул профессиональный футбол.

В начале мая этого года экс-президент ФК «Явир» (Краснополье) Владимир Саенко предложил Ассоциации футбола Сумской области и горсовету присвоить стадиону “Юбилейный” имя Почетного гражданина Сум Михаила Фоменко. С 1966 по 1969 год он выступал именно в составе "Спартака" (по другим данным – с 1962-го). Было бы символично в будущем возродить клуб после такой инициативы.

Вариантом номер 2 для сумской команды может стать “Автомобилист” (1965-1996), но таких ярких страниц у клуба не было. ПФК "Сумы" неплохо стартовал на стыке 2000-х и 2010-х, но быстро начал страдать от финансовых проблем, а затем умирал медленно и позорно, собирая вокруг себя подозрения и обвинения в договорных матчах.

Зирка

Один из старейших клубов Украины возродили в 2008 году. В 2011-м генеральный директор ЗАО "Креатив" Максим Березкин стал президентом и занимает этот пост до сегодняшнего дня. В сезоне 2015/16 коллектив выигрывает Первую лигу и следующие 2 сезона проводит в элите. В этом небольшом УПЛ-периоде у "Зиркы" появилось 14 легионеров. Интересно, что до этого с 1980-х в клубе играли всего 12 иностранцев.

В сезоне 2016/17 команда запомнилась победами над "Днепром" (1:0) и "Динамо" (2:0). Во многих домашних поединках на трибунах собиралось более 4 тысяч зрителей, на встречах с "Шахтером" и "Динамо" - около восьми. Но уже в следующей кампании “Зирка” не удержала место в Премьер-лиге, а затем проиграла в стыках “Десне” и отправилась в Первую лигу, где выступала один год, после чего решила сняться с соревнований.

Если верить инсайдам, то зарплатный диапазон команды в УПЛ составлял 500-2200 долларов и был самым маленьким наряду с "Черноморцем". Раздутых расходов, на первый взгляд, нет, но отца президента клуба подозревали в коррупции и причастности к хищению 20 миллионов долларов из “Ощадбанка” в 2013-2014 годах. К тому же МВД включило клуб в список участников договорных матчей.

Березкин-младший на своей странице в Facebook тогда прокомментировал снятие клуба следующим образом:

“Уже несколько лет на меня и мою семью оказывается значительное давление со стороны НАБУ и правоохранителей. Многочисленные суды, затягивание процессов и аресты счетов привели к одному из самых трудных решений в моей жизни. Пока все футболисты “Зиркы” имеют статус свободных агентов. Что касается юношеских команд, то они и дальше продолжают играть в Высшей лиге чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины”.

Благодаря Березкину-старшему в 2012 году заработала академия. Это одна из причин, почему клуб существует до сих пор, хоть и на любительском уровне. К примеру, в 2023-м 9 воспитанников команды подписали первые профессиональные контракты. В свое время в этой команде карьеру начинали Андрей Канчельскис ("Манчестер Юнайтед", "Рейнджерс", "Эвертон"), Вадим Евтушенко ("Динамо" К, шведский АИК), Валерий Поркуян ("Днепр", "Черноморец", "Динамо” К).

В клубе не отказываются от возвращения в профессионалы, но в этом вопросе метко высказался исполнительный директор Андрей Перевозник:

“Для того, чтобы профессиональный клуб существовал, нужно, чтобы предприятия-партнеры работали в нормальной экономической ситуации, имели хорошую прибыль, а выделяемая на футбол сумма не влияла на жизнедеятельность предприятия. Отдавать все то, что заработали, нецелесообразно. Когда существовал клуб "Звезда-НИБАС", то работники фирмы тогдашнего президента футбольного клуба Василия Ковальского очень не любили футбол. Потому что когда команда выигрывала, им либо задерживали зарплату, либо они оставались без премии”.

Вопрос денег действительно важен. Именно поэтому "Зирка" судится с горсоветом, пытаясь уменьшить арендную плату земельного участка с 3752 до 2888 грн в месяц. И это при том, что с июня 2020 и по февраль 2022 клуб совсем не платил аренду и набежал долг 73 тысячи…

Николаев

Бывший "Судостроитель" в 1990-х успел поиграть в Высшей лиге 4 сезона, но только однажды сохранял прописку в элите.

5 июня 2021 года в матче Первой лиги "Николаев" уступил "Полесью". Этот проигрыш означал, что третье место, предоставляющее право выступать в Премьер-лиге, достанется харьковскому "Металлисту 1925". Команда финишировала четвертой – лучший результат за 20 лет. Впрочем, уже через несколько недель владелец завода "Экватор" Сергей Кантор, финансировавший "корабелов" в течение семи лет, сообщит, что больше не может инвестировать в команду и клуб будет играть во Второй лиге.

В октябре на заседании сессии горсовета депутаты проголосовали за создание коммунального предприятия МФК "Николаев", чтобы город финансировал клуб. Но ведь не все так просто.

"Я считаю, что футбол нужен, но 25 миллионов – сверхбольшая цена для города. Мы не можем сказать, что это не нужно, но считаем, что нужно выстроить четкую позицию: какие виды спорта нужно финансировать за бюджетные деньги", – говорила тогда глава фракции "Пропозиція" Анна Ременникова.

Действительно, МФК был не единственной спортивной командой, которая существовала в городе, поэтому требовалась последовательность – либо поддержка всем, либо никому. “Корабелам” могли выделить 6 миллионов на учебную работу, выезды, питание, медицинский осмотр, приобретение оборудования и инвентаря. Вот только по словам Кантора, содержание команды в условиях Второй лиги стоило тогда 20 млн гривен, а в Первой лиге – вдвое больше. В 2019 году горсовет выделил “корабелам“ около 7 млн из 17-ти (почти 40%) – это был один из самых больших показателей поддержки в современной истории команды. Поэтому "муниципалы" оказались не совсем "муниципалами". В ноябре 2021 года в клубе разорвали контракты со всеми футболистами и работниками, а коммунальное предприятие со стороны горсовета так и не создали.

В начале 2022-го у коллектива было туманное будущее, а в конце зимы ситуация стала еще хуже. Позже владелец “Экватора” на Конференции ПФЛ попросил продолжить паузу, поскольку завод разбомблен.

Летом 2023 команда "Васт" сменила название на ФК "Николаев 1920" и заявилась во Вторую лигу. Клуб назвал себя "продолжателями истории" "Судостроителя" / "Николаева", но отметили, что не имеют отношения к МФК. Громкие заявления быстро закончились. Футболисты начали бастовать вроде бы из-за задержек зарплаты, а серия разгромных поражений вызвала подозрение, что коллектив причастен к договорным матчам. Клуб набрал 4 пункта и не доиграл даже до зимнего перерыва.

Продолжение следует…