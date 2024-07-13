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Динамо обнародовало заявку на сезон УПЛ. В списке отсутствуют Рубчинский и Себальос
Появился список игроков, которые будут выступать в составе киевлян в кампании 2024/25
Фото: ФК Динамо Київ
Стал известен список футболистов столичного клуба на ближайший чемпионат.
- Вратари: Георгий Бущан, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет
- Защитники: Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Александр Караваев, Навин Малыш, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тымчык
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- Полузащитники: Александр Андриевский, Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Самба Диалло, Владислав Кабаев, Джастин Лонвейк, Николай Михайленко, Александр Пихалёнок, Антон Царенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Александр Яцык
- Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга
Добавим, что изменять содержание заявки можно до конца лета.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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