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Динамо обнародовало заявку на сезон УПЛ. В списке отсутствуют Рубчинский и Себальос

Премьер-лига

Появился список игроков, которые будут выступать в составе киевлян в кампании 2024/25

Динамо обнародовало заявку на сезон УПЛ. В списке отсутствуют Рубчинский и Себальос

Фото: ФК Динамо Київ

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Стал известен список футболистов столичного клуба на ближайший чемпионат.

  • Вратари: Георгий Бущан, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет
  • Защитники: Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Александр Караваев, Навин Малыш, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тымчык

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  • Полузащитники: Александр Андриевский, Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Самба Диалло, Владислав Кабаев, Джастин Лонвейк, Николай Михайленко, Александр Пихалёнок, Антон Царенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Александр Яцык

  • Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга

Добавим, что изменять содержание заявки можно до конца лета.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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