  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Надеин: Цель Вереса на сезон - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надеин: Цель Вереса на сезон - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции

Премьер-лига

Скромно

Надеин: Цель Вереса на сезон - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин оценил работу тренерского штаба и озвучил задачи на новый сезон.

"Мне очень нравится работа тренерского штаба Олега Шандрука. Он собрал хороший коллектив. Все молодые, все амбициозные, все хотят учиться и развиваться. Главный тренер мотивирует других своей работой. Он может вместе с футболистами тренироваться, много работает над психологией. В команде сейчас прекрасный микроклимат. Есть хорошая работа. А хорошая работа и синергия - это основа лучших результатов. Главное, что у клуба и тренерского штаба совпадают цели - расти и развиваться.

Цели на новый сезон? Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне. А цель - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции", - сказал Надеин.

Сезон 2023/24 годов "Верес" завершил на 13-м месте УПЛ. По итогам переходных матчей с "Эпицентром" ривненчане остались в элите.

По теме
yellow-arrow
Динамо обнародовало заявку на сезон УПЛ. В списке отсутствуют Рубчинский и Себальос
yellow-arrow
Колос и Виктория сыграли вничью в контрольном матче
yellow-arrow
Тете должен будет самостоятельно выплатить компенсацию Шахтеру - источник
Верес (Ровно) Иван Надеин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 18:47
ви не в футбол граєте, а возите тачками лайно по полю... це АНТИФУТБОЛ ! із-за цього ніхто не хоче вести дітей в футбольні школи... у вас може й є гроші -- але розуму ... точно нема....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 18:47
ви не в футбол граєте, а возите тачками лайно по полю... це АНТИФУТБОЛ ! із-за цього ніхто не хоче вести дітей в футбольні школи... у вас може й є гроші -- але розуму ... точно нема....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости