Надеин: Цель Вереса на сезон - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции

Президент "Вереса" Иван Надеин оценил работу тренерского штаба и озвучил задачи на новый сезон.

"Мне очень нравится работа тренерского штаба Олега Шандрука. Он собрал хороший коллектив. Все молодые, все амбициозные, все хотят учиться и развиваться. Главный тренер мотивирует других своей работой. Он может вместе с футболистами тренироваться, много работает над психологией. В команде сейчас прекрасный микроклимат. Есть хорошая работа. А хорошая работа и синергия - это основа лучших результатов. Главное, что у клуба и тренерского штаба совпадают цели - расти и развиваться.

Цели на новый сезон? Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне. А цель - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции", - сказал Надеин.