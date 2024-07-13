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Надеин: Цель Вереса на сезон - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции
Скромно
Фото: НК "Верес"
Президент "Вереса" Иван Надеин оценил работу тренерского штаба и озвучил задачи на новый сезон.
"Мне очень нравится работа тренерского штаба Олега Шандрука. Он собрал хороший коллектив. Все молодые, все амбициозные, все хотят учиться и развиваться. Главный тренер мотивирует других своей работой. Он может вместе с футболистами тренироваться, много работает над психологией. В команде сейчас прекрасный микроклимат. Есть хорошая работа. А хорошая работа и синергия - это основа лучших результатов. Главное, что у клуба и тренерского штаба совпадают цели - расти и развиваться.
Цели на новый сезон? Результат точно должен быть лучше, чем в прошлом сезоне. А цель - стараться побеждать в каждой игре и дарить болельщикам положительные эмоции", - сказал Надеин.
Сезон 2023/24 годов "Верес" завершил на 13-м месте УПЛ. По итогам переходных матчей с "Эпицентром" ривненчане остались в элите.
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