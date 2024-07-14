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Динамо - Брондбю. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Третья игра Динамо на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча

Динамо - Брондбю. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: Динамо

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"Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии. В воскресенье команда Александра Шовковского сыграет свой очередной матч и попытается одержать первую победу. Соперник – известный датский клуб "Брондбю".

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14 июля 2024. Контрольный матч

"Динамо" Киев 15:00 "Брондбю"

Трансляция – Ютуб

Если у вас не будет возможность смотреть видео матча, вы сможете следить за ходом игры Динамо - Брондбю в текстовой трансляции UA-Футбол

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Контрольные матчи Динамо (Киев) Брондбю
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Источник:
Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ
Опубликовал: Александр Сапожников
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