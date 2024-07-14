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Шахтер - Ризеспор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Очередной спарринг Шахтера на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча
Фото: Шахтар
В воскресенье “Шахтер” проведет очередной спарринг на сборе в Словении. Команда Марино Пушича встретится с турецким клубом “Ризеспор”.
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14 июля 2024. Контрольный матч
"Шахтер" 18:00 "Ризеспор"
Трансляция – Ютуб
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Александр Сапожников
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