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Виталий Вернидуб - о спаррингах в Словении: Выбираем костяк, который будет играть в официальных матчах
Ответил на вопросы пресс-службы
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Тренер "Кривбасса" Виталий Вернидуб прокомментировал третий контрольный матч на словенском собрании против азербайджанского "Сабаха", 2:2.
Виталий Юрьевич, довольны спаррингом?
Сегодня посмотрел в деле почти всех наших футболистов, дали сыграть по тайму. Потому что надо распределять нагрузку равномерно. Игрой довольны: ребята стараются, выкладываются на поле, а это самое главное. Потому что команда сейчас играет спарринги на фоне нагрузок.
Как оцените уровень готовности команды к сезону на данный момент?
Все идет по плану. Хочется пройти сезон ровно и успешно. Воскресенье - выходной в команде. Мы должны все проанализировать: что нам удалось за эти три матча, что - нет. И с понедельника с новыми силами приступить к работе.
В заключительных трех спаррингах в Словении, можно сказать, что будете делать акцент на наигрыше основного состава на сезон?
Идут сборы, пока еще много вопросов. С другой стороны, конечно, выбираем костяк, который будет играть в официальных матчах. Самое главное, чтобы все были здоровы, и у нас, тренеров, "болела голова", кого выбрать на игру.
Напомним, следующий контрольный матч "Кривбасса" пройдет 17 июля против "Динамо Загреб".
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