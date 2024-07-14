Полузащитник Кривбасса: Набираем оптимальную форму

Полузащитник "Кривбасса" Жан По поделился своим мнением о контрольном матче против "Сабаху", 2:2.

Жан, есть 2:2 в третьем спарринге. Как прокомментируешь игру?

"Кривбасс" с каждым днем ​​становится все сильнее. Мы видим, что набираем оптимальную форму. Да, сегодня не выиграли, но мы продолжим работать на тренировках, чтобы подготовиться к сезону как следует.

Когда последний раз забивал в одном матче дважды?

Даже не помню, когда в последний раз делал дубль. Это очень хороший показатель для меня. Но главное, что я помог команде.

Кто принял решение, что пенальти будешь пробивать ты?

Перед матчем тренер сказал, что в случае, если будет пенальти, я буду пробивать. Слава Богу, я убил с отметки.

Как оценишь словенское собрание?

Как я уже сказал, команда очень много работает. Это двукратный режим тренировок. Спасибо тренерскому штабу, который делает все для того, чтобы мы хорошо подготовились. Чувствуем, что с каждым днем ​​становимся все сильнее. Также благодарю наших тренеров по физподготовке, которые за этим следят.