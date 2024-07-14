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Полузащитник Кривбасса: Набираем оптимальную форму
Прокомментировал контрольный матч
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Жан По поделился своим мнением о контрольном матче против "Сабаху", 2:2.
Жан, есть 2:2 в третьем спарринге. Как прокомментируешь игру?
"Кривбасс" с каждым днем становится все сильнее. Мы видим, что набираем оптимальную форму. Да, сегодня не выиграли, но мы продолжим работать на тренировках, чтобы подготовиться к сезону как следует.
Когда последний раз забивал в одном матче дважды?
Даже не помню, когда в последний раз делал дубль. Это очень хороший показатель для меня. Но главное, что я помог команде.
Кто принял решение, что пенальти будешь пробивать ты?
Перед матчем тренер сказал, что в случае, если будет пенальти, я буду пробивать. Слава Богу, я убил с отметки.
Как оценишь словенское собрание?
Как я уже сказал, команда очень много работает. Это двукратный режим тренировок. Спасибо тренерскому штабу, который делает все для того, чтобы мы хорошо подготовились. Чувствуем, что с каждым днем становимся все сильнее. Также благодарю наших тренеров по физподготовке, которые за этим следят.
Напомним, в прошлом сезоне Жан По провел 11 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол.
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