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Александрия объявила о переходе защитника Никиты Кравченко
Уже на полноценной основе
Фото: ФК Полісся
Защитник Никита Кравченко стал футболистом "Александрии". Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.
Стороны заключили контракт на срок до 31 мая 2026 года.
Кравченко воспитывался в школах "Шахтера", "Мариуполя" и "Динамо". В структуре киевлян находился с 2015 по 2024 год. За первую команду “бело-синих” провел восемь матчей.
В течение девяти лет пять раза шел в аренду. Кравченко играл за "Олимпик", "Колос", "Днепр-1" и "Полесье". В минувшем сезоне он провел 15 матчей в составе житомирян. В общей сложности на его счету 79 встреч в рамках УПЛ.
Аналитический портал Transfermarkt сообщает, что Кравченко присоединился к "Александрии" на правах свободного агента. Сайт оценивает 27-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
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