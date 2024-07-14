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Александрия объявила о переходе защитника Никиты Кравченко

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Александрия объявила о переходе защитника Никиты Кравченко

Фото: ФК Полісся

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Защитник Никита Кравченко стал футболистом "Александрии". Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

Стороны заключили контракт на срок до 31 мая 2026 года.

Кравченко воспитывался в школах "Шахтера", "Мариуполя" и "Динамо". В структуре киевлян находился с 2015 по 2024 год. За первую команду “бело-синих” провел восемь матчей.

В течение девяти лет пять раза шел в аренду. Кравченко играл за "Олимпик", "Колос", "Днепр-1" и "Полесье". В минувшем сезоне он провел 15 матчей в составе житомирян. В общей сложности на его счету 79 встреч в рамках УПЛ.

Аналитический портал Transfermarkt сообщает, что Кравченко присоединился к "Александрии" на правах свободного агента. Сайт оценивает 27-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

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ФК Александрия Никита Кравченко
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Источник:
Офіційний сайт Олександрії
Опубликовал: Максим Кучер
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