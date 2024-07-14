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Стало известно, за кем из Руха будут следить скауты зарубежных клубов

Премьер-лига

Гендир раскрыл имя

Стало известно, за кем из Руха будут следить скауты зарубежных клубов

Фото: ФК Рух

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Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал о том, какого футболиста будут просматривать зарубежные клубы.

"Сыча Ротань очень хорошо знает и по нему проблем точно не будет. Просто у нас есть договоренности с зарубежными клубами, что их скауты будут просматривать Алексея в игре с "Лутоном". Они попросили, чтобы Сыч сыграл в этом матче.

Главное, что мы по всем этим вопросам нашли компромисс с Ротанем и тренерским штабом олимпийской сборной. Проблем никаких нет", – сказал Дедышин.

Напомним, Алексей Сыч присоединился к "Руху" в июле 2021 года. За прошлый сезон он принял участие в 30 матчах УПЛ, отличился одним голом и 2 результативными передачами. Контракт 23-летнего латераля со львовянами рассчитан до июня 2028 года. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

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Игорь Дедышин Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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