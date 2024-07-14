Стало известно, за кем из Руха будут следить скауты зарубежных клубов

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал о том, какого футболиста будут просматривать зарубежные клубы.

"Сыча Ротань очень хорошо знает и по нему проблем точно не будет. Просто у нас есть договоренности с зарубежными клубами, что их скауты будут просматривать Алексея в игре с "Лутоном". Они попросили, чтобы Сыч сыграл в этом матче.

Главное, что мы по всем этим вопросам нашли компромисс с Ротанем и тренерским штабом олимпийской сборной. Проблем никаких нет", – сказал Дедышин.