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Стало известно, за кем из Руха будут следить скауты зарубежных клубов
Гендир раскрыл имя
Фото: ФК Рух
Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал о том, какого футболиста будут просматривать зарубежные клубы.
"Сыча Ротань очень хорошо знает и по нему проблем точно не будет. Просто у нас есть договоренности с зарубежными клубами, что их скауты будут просматривать Алексея в игре с "Лутоном". Они попросили, чтобы Сыч сыграл в этом матче.
Главное, что мы по всем этим вопросам нашли компромисс с Ротанем и тренерским штабом олимпийской сборной. Проблем никаких нет", – сказал Дедышин.
Напомним, Алексей Сыч присоединился к "Руху" в июле 2021 года. За прошлый сезон он принял участие в 30 матчах УПЛ, отличился одним голом и 2 результативными передачами. Контракт 23-летнего латераля со львовянами рассчитан до июня 2028 года. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
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