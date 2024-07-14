Динамо начало спарринг против Брондбю с Лонвейком и Нещеретом в старте

"Динамо" проводит свой третий спарринг на тренировочных сборах в Австрии. Соперником "бело-синих" стал датский "Брондбю".

Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал такой стартовый состав на матч:

Нещерет – Караваев, Попов, Беловар, Виввчаренко – Шепелев, Бражко – Буяльский, Лонвейк, Волошин – Ванат.

Матч начался в 15.00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния>>>.

Напомним, что вчера "Динамо" сыграло вничью с "Шальке" (2:2). А уже 23 июля киевляне встретятся с "Партизаном" в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.