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Динамо начало спарринг против Брондбю с Лонвейком и Нещеретом в старте

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Динамо начало спарринг против Брондбю с Лонвейком и Нещеретом в старте

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
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"Динамо" проводит свой третий спарринг на тренировочных сборах в Австрии. Соперником "бело-синих" стал датский "Брондбю".

Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал такой стартовый состав на матч:

Нещерет – Караваев, Попов, Беловар, Виввчаренко – Шепелев, Бражко – Буяльский, Лонвейк, Волошин – Ванат.

Матч начался в 15.00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния>>>.

Напомним, что вчера "Динамо" сыграло вничью с "Шальке" (2:2). А уже 23 июля киевляне встретятся с "Партизаном" в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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