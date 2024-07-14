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Динамо открыло счет в матче с Брондбю. Попов удачно пробил головой. ВИДЕО

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Товарищеская игра

Динамо открыло счет в матче с Брондбю. Попов удачно пробил головой. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Продолжается товарищеский матч между киевским "Динамо" и "Брондбю" (Дания). Игра стартовала в 15:00, довольно быстро украинской команде удалось повести в счете.

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Уже на 14-й минуте киевляне повели в счете благодаря точному удару Кирилла Попова. Он пришел на стандарт и удачно пробил головой.

Матч начался в 15.00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого противостояния>>>.

Напомним, что вчера "Динамо" сыграло вничью с "Шальке" (2:2). А уже 23 июля киевляне встретятся с "Партизаном" в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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