Пихаленок забил дебютный гол за Динамо. Пока что – в товарищеском матче. ВИДЕО

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок забил свой дебютный гол за "Динамо". Полузащитник отличился на 81-й минуте товарищеского матча с "Брондбю", сделав счет 4:0.

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Отметим, что Александр Пихаленок перешел в "Динамо" текущим летом из "Днепра-1". Также к игроку проявлял заинтересованность донецкий "Шахтер".

"Динамо" сейчас проводит подготовку к матчам второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Партизана", которые начнутся чуть более чем через две недели.