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Пихаленок забил дебютный гол за Динамо. Пока что – в товарищеском матче. ВИДЕО
Дебютный точный удар от новичка
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо" Александр Пихаленок забил свой дебютный гол за "Динамо". Полузащитник отличился на 81-й минуте товарищеского матча с "Брондбю", сделав счет 4:0.
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Отметим, что Александр Пихаленок перешел в "Динамо" текущим летом из "Днепра-1". Также к игроку проявлял заинтересованность донецкий "Шахтер".
"Динамо" сейчас проводит подготовку к матчам второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Партизана", которые начнутся чуть более чем через две недели.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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