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Шахтер в спарринге отгрузил 5 сухих голов турецкому Ризеспору

Премьер-лига

Сегодня турки не создали никакой конкуренции

Шахтер в спарринге отгрузил 5 сухих голов турецкому Ризеспору

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 14 июля "Шахтер" провел свой четвертый спарринг на летних сборах в Словении. Соперником "горняков" был представитель турецкой Суперлиги "Ризеспор".

Марино Пушич, как и полагается в спаррингах, выпустил довольно эксперементальный стартовый состав – с новичком Франьичем, Педриньо, Эгиналду и Твардовским на воротах.

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"Горняки" активно начал матч, с высокого прессинга, со стартовых минут буквально смяв "Ризеспор", который явно не ожидал такой прыти.

Моменты стали возникать буквально с первых минут, и на 11-й "Шахтер" таки забил – снова прессинг, вратарь и защитник турок не разобрались, Назарина сам подпрессинговал и отправил в сетку.

А на 17-й минуте "Шахтер" забил и второй гол - Винисус Тобиас получил мяч в центре после скидки Невертона, немного протянул и отлично дал под штангу!

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2:0 и игра постепенно угасла, плавно докатившись до перерыва.

На второй тайм Пушич выпустил новый состав и избиение продолжилось.

Не сказать, что "Шахтер" включал скорости, просто сегодняшний "Ризеспор" - просто не уровень "Шахтера".

На старте второго тайма забил Кевин, правда тут не обошлось без неприятностей- бразилец повредился и был заменен на молодого Глущенко.

Ну а уже в концовке матча дальний удар получился у Матвиенко, а также пенальти заработал и сам реализовал все тот же Глущенко.

"Шахтер" - "Ризеспор" (Ризе, Турция) 5:0

Голы: Назарина (11), Винисус Тобиас (17), Кевин (55), Матвиенко (81), Глущенко (89, пен.)

"Шахтер" (1 тайм): Твардовский, Винисиус, Франьич, Фарина, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Педриньо, Швед, Невертон, Эгиналду

"Шахтер" (2 тайм): Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Кевин (Глущенко, 55), Судаков, Марлон, Зубков, Траоре

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