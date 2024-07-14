Результативный спарринг с азербайджанцами. Кривбасс - Сабах 2:2. Видео голов и обзор матча

"Кривбасс" продолжает подготовку к сезону. В частности, криворожцы готовятся и к старту в Лиге Европы, где начнут свой путь в третьем квалификационном раунде.

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Накануне криворожане провели спарринг, в котором расписали результативную ничью с "Сабахом". Как это было – смотрите в видеообзоре.

Контрольный матч

"Кривбасс" - "Сабах" 2:2

Голы: Жан По, с пенальти, 28 (0:1). Джой Ленс Микелс, 33 (1:1). Жан По, 35 (1:2). Исхак Бельфодиль, 63 (2:2)