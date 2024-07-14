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Карпаты в спарринге уступили представителю Первой лиги. За львовян сыграли двое новичков из Днепра-1

Премьер-лига

Победа Буковины 3:2

Карпаты в спарринге уступили представителю Первой лиги. За львовян сыграли двое новичков из Днепра-1

Фото: ФК Карпати

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На базе "Карпат" состоялся очередной межсезонный спарринг львовского клуба. "Львы" противостояли "Буковине", которая имеет амбиции по УПЛ, но следующий сезон проведет в Первой лиге. Победить в этом матче удалось именно команде из Черновцов – 3:2.

За "Карпаты" сыграли двое новичков, которые пришли из "Днепра-1" – Денис Мирошниченко и Владимир Адамюк.

Спарринг. "Карпаты" - "Буковина" 2:3
Голы: Костенко, Кузык - Килевый, Андрейчук, Бойчук.

"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Полегенько, Альварес, Чех, Стенио, Чачуа, Костенко, Игорь Невес.

На замену у "Карпат" выходили: Кузык, Сакив, Шах, Чабан, Тлумак, Сидун.

Следующий матч "Карпаты" проведут в среду, 17-го июля.

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Источник:
ФК Карпати
Опубликовал: Игорь Семйон
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