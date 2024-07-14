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Заря сыграла спарринг со словенцами. Голов не забивали

Премьер-лига

Нулевая ничья

Заря сыграла спарринг со словенцами. Голов не забивали

Фото: ФК Зоря

Новина українською

Луганская "Заря" на летних подготовительных сборах провела очередной спарринг. Соперником луганчан была словенская "Мура".

Украинская команда сыграла в таком составе: Сапутин (Турбаевский, 46), Вантух (К), Джордан, Батагов, Тронтель (Эскинья, 63), Башич, Дрышлюк (Хахлев, 63), Волошин (Мичин, 63), Жуниньо (Слесар, 63), Горбач (Бенито, 63), Антюх (Ндур, 63).

Матч закончился ничьей 0:0.

Следующий спарринг "Заря" проведет в пятницу, 19-го июля, против "Локомотивы".

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Игорь Семйон
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