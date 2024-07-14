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Третьяков: На базе Днепра-1 осталось несколько футболистов. В переговорах с Колосом помогали Коноплянка и Зозуля
Новичок ковалевского коллектива дал первое интервью после перехода
Фото: Дніпро-1
Максим Третьяков усилил клуб с Киевщины и рассказал, почему выбрал именно "хлеборобов".
“На базе "Днепра-1" осталось совсем немного людей, буквально несколько футболистов. На это было очень грустно смотреть. Хотелось начать сезон в команде родного города, но как есть... Досрочно расторгли контракт. Вопрос долгов еще находится в подвешенном состоянии.
Доволен, что удалось договориться с "Колосом". Знаю здесь много ребят, поэтому проблем с переездом и адаптацией не было. Вел переговоры с Виталием Лисицким (прим. – спортивный директор "Колоса"). Также в процессе помогали Женя Коноплянка и Роман Зозуля".
"Почему именно "Колос"? Недалеко от Киева, классная инфраструктура, новый стадион, тренажерный зал, все условия для восстановления после тренировок и матчей, отличная база. Здесь есть все, что нужно для тренировок, прогресса и футбола. Также очень важным фактом стало, что раньше играли вместе с Цуриковым, Лучкевичем, Демченко, Бондаренко, Харатиным и другими.
Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и пожелать, чтобы футбол в Днепре был и постоянно развивался. Чтобы всегда был клуб, за который хотелось бы болеть и приходить на стадион. Надеюсь, что все изменится к лучшему и футбол в Днепре будет”, – рассказал Максим.
Третьяков успел сыграть в "Днепре-1" всего 8 матчей за один год.
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