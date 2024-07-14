В первой команде Черноморца всего 11 футболистов

В текущее межсезонье уже 17 игроков "моряков" покинули клуб в связи с завершением контракта/аренды или по другим причинам (включая финансовые).

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"Черно-синие" попрощались с Даниилом Варакутой, Олегом Билыком, Ильей Путрей, Максимом Брагару, Орестом Кузиком, Богданом Бойчуком, Даниилом Голубом, Ильей Уханем, Никитой Ситниковым, Владиславом Шаповалом, Владиславом Огирею, Самсоном Иеде, Артуром Авагимяном, Фабрисио Альваренгою, Жозе Гомесом, Зиги Бадибангой и Лукой Гучеком.

В первой команде "Черноморца" находится всего 11 футболистов: Артур Рудько, Ян Вечный, Владимир Салюк, Виталий Ермаков, Владимир Аршич, Богдан Бутко, Александр Васильев, Йон Шпорн, Артем Присяжнюк, Евгений Данилюк и Андрей Штогрин.