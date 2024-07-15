Юный полузащитник киевского Динамо получил травму на сборах

17-летний полузащитник киевского "Динамо" Кирилл Пашко травмировался во время подготовительных сборов, которые продолжаются у клуба в Австрии.

Юный футболист частично повредил связки голеностопа на правой ноге во время одной из тренировок, поэтому в ближайших контрольных матчах команде не поможет.

О сроках восстановления Кирилла будет сообщено позже, отмечает официальный сайт киевлян.

Добавим, что накануне киевское "Динамо" в спарринге разгромило одного из лидеров чемпионата Дании "Брондбю".