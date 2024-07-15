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Юный полузащитник киевского Динамо получил травму на сборах

Премьер-лига

Когда вернется – пока неизвестно

Юный полузащитник киевского Динамо получил травму на сборах

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

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17-летний полузащитник киевского "Динамо" Кирилл Пашко травмировался во время подготовительных сборов, которые продолжаются у клуба в Австрии.

Юный футболист частично повредил связки голеностопа на правой ноге во время одной из тренировок, поэтому в ближайших контрольных матчах команде не поможет.

О сроках восстановления Кирилла будет сообщено позже, отмечает официальный сайт киевлян.

Добавим, что накануне киевское "Динамо" в спарринге разгромило одного из лидеров чемпионата Дании "Брондбю".

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Игорь Семйон
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