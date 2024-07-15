Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска

Сегодня, 15-го июля, - крайний срок подачи заявки "Днепра-1" на УПЛ-2024/25. Клуб должен заявить игроков, которые будут защищать цвета команды в чемпионате Украины.

В то же время, "Днепр-1" до сих пор не сообщил о выходе из отпуска. Первая команда не провела ни одного спарринга, ранее было сообщение о том, что клуб прекратил финансирование женской и молодежной команд. Также из "Днепра-1" ушли почти все футболисты.

Ранее говорилось о том, что дедлайн для "Днепра-1" – именно 15-е июля. До этого дня клуб должен определиться, будет ли стартовать в следующем сезоне в УПЛ. В Премьер - лиге ожидают сообщения от днепрян, но отмечают, что на письма клуб не отвечает.