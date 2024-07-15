  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 получил приглашение на онлайн-собрание клубов УПЛ, но реакции от днепрян нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 получил приглашение на онлайн-собрание клубов УПЛ, но реакции от днепрян нет

Премьер-лига

Собрание состоится завтра в 12:00

Днепр-1 получил приглашение на онлайн-собрание клубов УПЛ, но реакции от днепрян нет

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Завтра, 16-го июля, в 12 часов дня состоится онлайн-собрание участников УПЛ 2024/25. В конференции, в частности, примут участие "Ингулец" и "Карпаты" – как полноправные участники следующего сезона. Зато нет приглашения для "Миная" и "Металлиста 1925".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, приглашение Лигой было отправлено "Днепру-1". Однако от днепровского клуба в ответ на это приглашение не поступило никакой реакции – ни подтверждения, ни отмены приглашения. Администрация "Днепра-1" не отвечает на письма организаторов, база клуба опустела.

Ожидается, что завтра на онлайн-заседании клубы проголосуют за исключение "Днепра-1" из состава участников УПЛ-2024/25. Далее клубам на голосование будет предложено три варианта:

1) вместо "Днепра-1" предоставить место в УПЛ "Минаю" – как предпоследней команде прошлого сезона;

2) организовать проведение стыкового матча между "Минаем" и "Металлистом 1925" – двумя последними командами прошлого чемпионата;

3) организовать "турнир четырех" с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Левого Берега" и "Эпицентра"; предлагается сетка из полуфинала и финала, которая и должна определить одного участника УПЛ 2024/25.

Завтра клубы должны будут решить судьбу этого вопроса.

По теме
yellow-arrow
Шахтер в среду проведет спарринг с турецким грандом
yellow-arrow
Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
yellow-arrow
Юный полузащитник киевского Динамо получил травму на сборах
СК Днепр-1 эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Полiccя (Житомир)
15.07.2024 в 16:38
дніпро-1 труп . Не вірив з самого початку , що вони вийдуть на чемпіонат
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Полiccя (Житомир)
15.07.2024 в 16:38
дніпро-1 труп . Не вірив з самого початку , що вони вийдуть на чемпіонат
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости