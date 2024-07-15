Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 получил приглашение на онлайн-собрание клубов УПЛ, но реакции от днепрян нет
Собрание состоится завтра в 12:00
Фото: СК Дніпро-1
Завтра, 16-го июля, в 12 часов дня состоится онлайн-собрание участников УПЛ 2024/25. В конференции, в частности, примут участие "Ингулец" и "Карпаты" – как полноправные участники следующего сезона. Зато нет приглашения для "Миная" и "Металлиста 1925".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, приглашение Лигой было отправлено "Днепру-1". Однако от днепровского клуба в ответ на это приглашение не поступило никакой реакции – ни подтверждения, ни отмены приглашения. Администрация "Днепра-1" не отвечает на письма организаторов, база клуба опустела.
Ожидается, что завтра на онлайн-заседании клубы проголосуют за исключение "Днепра-1" из состава участников УПЛ-2024/25. Далее клубам на голосование будет предложено три варианта:
1) вместо "Днепра-1" предоставить место в УПЛ "Минаю" – как предпоследней команде прошлого сезона;
2) организовать проведение стыкового матча между "Минаем" и "Металлистом 1925" – двумя последними командами прошлого чемпионата;
3) организовать "турнир четырех" с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Левого Берега" и "Эпицентра"; предлагается сетка из полуфинала и финала, которая и должна определить одного участника УПЛ 2024/25.
Завтра клубы должны будут решить судьбу этого вопроса.
Популярное сейчас
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Аргентина – чемпион Копа Америка-2024. Решающий гол забил звезда Интера
- Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля
- Вслед за Сиротой. Динамо планирует расстаться с ещё одним защитником
- Сырский отправит проверку в 59 ОМПБр после заявлений о больших потерях в бригаде
- Каррагер о сборной Англии: Топ-игроки не показали себя на турнире и не могут взломать защиту средних команд
Комментарии 1