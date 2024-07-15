Днепр-1 получил приглашение на онлайн-собрание клубов УПЛ, но реакции от днепрян нет

Завтра, 16-го июля, в 12 часов дня состоится онлайн-собрание участников УПЛ 2024/25. В конференции, в частности, примут участие "Ингулец" и "Карпаты" – как полноправные участники следующего сезона. Зато нет приглашения для "Миная" и "Металлиста 1925".

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Также, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, приглашение Лигой было отправлено "Днепру-1". Однако от днепровского клуба в ответ на это приглашение не поступило никакой реакции – ни подтверждения, ни отмены приглашения. Администрация "Днепра-1" не отвечает на письма организаторов, база клуба опустела.

Ожидается, что завтра на онлайн-заседании клубы проголосуют за исключение "Днепра-1" из состава участников УПЛ-2024/25. Далее клубам на голосование будет предложено три варианта:

1) вместо "Днепра-1" предоставить место в УПЛ "Минаю" – как предпоследней команде прошлого сезона;

2) организовать проведение стыкового матча между "Минаем" и "Металлистом 1925" – двумя последними командами прошлого чемпионата;

3) организовать "турнир четырех" с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Левого Берега" и "Эпицентра"; предлагается сетка из полуфинала и финала, которая и должна определить одного участника УПЛ 2024/25.

Завтра клубы должны будут решить судьбу этого вопроса.