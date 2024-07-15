Шахтер в среду проведет спарринг с турецким грандом

17 июля " Шахтер " проведет контрольный матч с одним из турецких грандов - "Бешикташем", сообщает пресс-служба "горняков".

Игра состоится на стадионе "Здежеле" в словенском городе Целе и начнется в 18:30 по киевскому времени. Это будет пятый спарринг для команды Марино Пушича на этих сборах.

Также напомним, что 20 июля запланирован товарищеский поединок "Шахтера" с английским "Ипсвичем". Начало в 15:00 по Киеву.