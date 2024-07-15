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Шахтер в среду проведет спарринг с турецким грандом

Премьер-лига

Горняки договорились о спарринге с Бешикташем

Шахтер в среду проведет спарринг с турецким грандом

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17 июля "Шахтер" проведет контрольный матч с одним из турецких грандов - "Бешикташем", сообщает пресс-служба "горняков".

Игра состоится на стадионе "Здежеле" в словенском городе Целе и начнется в 18:30 по киевскому времени. Это будет пятый спарринг для команды Марино Пушича на этих сборах.

Также напомним, что 20 июля запланирован товарищеский поединок "Шахтера" с английским "Ипсвичем". Начало в 15:00 по Киеву.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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