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Шахтер в среду проведет спарринг с турецким грандом
Горняки договорились о спарринге с Бешикташем
instagram.com/besiktas
17 июля "
Игра состоится на стадионе "Здежеле" в словенском городе Целе и начнется в 18:30 по киевскому времени. Это будет пятый спарринг для команды Марино Пушича на этих сборах.
Также напомним, что 20 июля запланирован товарищеский поединок "Шахтера" с английским "Ипсвичем". Начало в 15:00 по Киеву.
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