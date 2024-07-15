Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова аренда. Скандальный вингер Динамо отправился покорять Китай
Жеросн Родригес будет играть за китайский клуб тамошней Первой лиги Гуанси Халиао
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Скандальный вингер "
Впрочем, в "Динамо" Жерсон не вернулся, и хоть и имеет действующий контракт с киевлянами до лета 2025 года, снова отроавился в аренду - в состав одного из лидеров китайской Первой лиги - "Гуанси Халиао", сообщает пресс-служба "Динамо".
Также "Гуанси Халиао" будет иметь право первоочередного выкупа контракта футболиста по завершению срока арендного соглашения.
Жерсон перешел в "Динамо" летом 2019 года из японского клуба "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. С тех пор вингер успел отличиться в Украине рядом скандальных выходок, поиграл на правах аренды за клубы из Турции, Саудовской Аравии и Словакии, однако нигде из-за проблемного характера так и не задержался надолго.
Популярное сейчас
- Сырский отправит проверку в 59 ОМПБр после заявлений о больших потерях в бригаде
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента
- Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена
- Не обошлось и без переносов. Утвеждены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
- Днепр-1 получил приглашение на онлайн-собрание клубов УПЛ, но реакции от днепрян нет
- Прорвало и в сборной. Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир Кубка Америки-2024