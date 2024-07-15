Снова аренда. Скандальный вингер Динамо отправился покорять Китай

Скандальный вингер " Динамо " Жерсон Родригес недолго оставался в аренде в братиславском "Словане". После серии скандалов в начале мая "Слован" в начале мая досрочно разорвал контракт с игроком.

Впрочем, в "Динамо" Жерсон не вернулся, и хоть и имеет действующий контракт с киевлянами до лета 2025 года, снова отроавился в аренду - в состав одного из лидеров китайской Первой лиги - "Гуанси Халиао", сообщает пресс-служба "Динамо".

Также "Гуанси Халиао" будет иметь право первоочередного выкупа контракта футболиста по завершению срока арендного соглашения.

Жерсон перешел в "Динамо" летом 2019 года из японского клуба "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. С тех пор вингер успел отличиться в Украине рядом скандальных выходок, поиграл на правах аренды за клубы из Турции, Саудовской Аравии и Словакии, однако нигде из-за проблемного характера так и не задержался надолго.