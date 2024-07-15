  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Снова аренда. Скандальный вингер Динамо отправился покорять Китай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова аренда. Скандальный вингер Динамо отправился покорять Китай

Премьер-лига

Жеросн Родригес будет играть за китайский клуб тамошней Первой лиги Гуанси Халиао

Снова аренда. Скандальный вингер Динамо отправился покорять Китай

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Скандальный вингер "Динамо" Жерсон Родригес недолго оставался в аренде в братиславском "Словане". После серии скандалов в начале мая "Слован" в начале мая досрочно разорвал контракт с игроком.

Впрочем, в "Динамо" Жерсон не вернулся, и хоть и имеет действующий контракт с киевлянами до лета 2025 года, снова отроавился в аренду - в состав одного из лидеров китайской Первой лиги - "Гуанси Халиао", сообщает пресс-служба "Динамо".

Также "Гуанси Халиао" будет иметь право первоочередного выкупа контракта футболиста по завершению срока арендного соглашения.

Жерсон перешел в "Динамо" летом 2019 года из японского клуба "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. С тех пор вингер успел отличиться в Украине рядом скандальных выходок, поиграл на правах аренды за клубы из Турции, Саудовской Аравии и Словакии, однако нигде из-за проблемного характера так и не задержался надолго.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ забронировал билеты в три разных города Украины. Черкащанам в первом туре играть с Днепром-1
yellow-arrow
Гендир Металлиста 1925: Заявление, что клубы УПЛ будут голосовать за то, чтобы включить Минай в состав УПЛ, носит провокационный характер
yellow-arrow
Фридман: Русол сказал, что Днепр-1 на всякий случай подаст заявку в УПЛ
Динамо (Киев) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Le Quotidien
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости