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Фридман: Русол сказал, что Днепр-1 на всякий случай подаст заявку в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Пока что ничего не ясно с Днепром-1

Фридман: Русол сказал, что Днепр-1 на всякий случай подаст заявку в УПЛ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман заявил, что клуб, который находится на грани исчезновения, планирует заявиться на УПЛ.

"Заявками занимается Русол. Он мне сказал, что на всякий случай "Днепр-1" подаст заявку в УПЛ.

Что касается будущего клуба, то пока новостей нет, ни хороших, ни плохих. Думаю, все решится в конце этой недели", – сказал Фридман.

Напомним, что по данным СМИ, на 16 июля запланировано общее собрание клубов УПЛ, на котором будет рассматриваться ситуация с "Днепром-1".

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Андрей Русол СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
15.07.2024 в 19:37
сколько будет продолжаться этот цирк?с кем собираетесь играть?надеетесь на аренду игроков?всё решится в конце этой недели.хитрожопые .....
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
15.07.2024 в 19:37
сколько будет продолжаться этот цирк?с кем собираетесь играть?надеетесь на аренду игроков?всё решится в конце этой недели.хитрожопые .....
Ответить
0
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