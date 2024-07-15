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Фридман: Русол сказал, что Днепр-1 на всякий случай подаст заявку в УПЛ
Пока что ничего не ясно с Днепром-1
scdnipro1.com.ua
Коммерческий директор "
"Заявками занимается Русол. Он мне сказал, что на всякий случай "Днепр-1" подаст заявку в УПЛ.
Что касается будущего клуба, то пока новостей нет, ни хороших, ни плохих. Думаю, все решится в конце этой недели", – сказал Фридман.
Напомним, что по данным СМИ, на 16 июля запланировано общее собрание клубов УПЛ, на котором будет рассматриваться ситуация с "Днепром-1".
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