Фридман: Русол сказал, что Днепр-1 на всякий случай подаст заявку в УПЛ

Коммерческий директор " Днепра-1 " Вячеслав Фридман заявил, что клуб, который находится на грани исчезновения, планирует заявиться на УПЛ.

"Заявками занимается Русол. Он мне сказал, что на всякий случай "Днепр-1" подаст заявку в УПЛ.

Что касается будущего клуба, то пока новостей нет, ни хороших, ни плохих. Думаю, все решится в конце этой недели", – сказал Фридман.