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Гендир Металлиста 1925: Заявление, что клубы УПЛ будут голосовать за то, чтобы включить Минай в состав УПЛ, носит провокационный характер
С Днепром-1 пока что сплошной туман и никакой определённости
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Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал информацию о том, что клубы УПЛ могут включить в состав лиги "Минай" вместо "
"Да, действительно завтра, 16 июля, в 12.00 запланировано общее собрание клубов УПЛ, на котором будет поднят вопрос ситуации, которая произошла с "Днепр-1", и ее последствий. "Металлист 1925" достаточно спокойно реагирует на подобные публикации, тем более что от нас здесь ничего не зависит.
Но хотелось бы отметить, что многие мало осведомлены или неправильно трактуют регламент УПЛ. В регламенте четко сказано, что решение о составе участников УПЛ принимает исключительно исполком УАФ на основании предложений клубов. Заявление о том, что участники УПЛ будут голосовать за то, чтобы включить "Минай" в состав УПЛ, носит сугубо провокационный характер и не совпадает с реальностью.
То есть теоретически, исходя из регламента, в УАФ может быть передано несколько предложений. Мы слышали из прессы по меньшей мере три: расширение состава участников, плей-офф между "Металлистом 1925" и "Минаем", турнир четырех. Поэтому преждевременно делать подобные выводы, ведь никто не знает, сколько и каких предложений будет выдвинуто участниками общего собрания, которое УПЛ обязано предоставить УАФ", – сказал Неделин.
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