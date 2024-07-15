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Верес проведет очередной этап сборов в Киеве. Известны соперники ровенчан по спаррингам

Премьер-лига
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Ровенчане продолжают подготовку к сезону

Верес проведет очередной этап сборов в Киеве. Известны соперники ровенчан по спаррингам

nkveres.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук подвел итог спарринга с тернопольской "Нивой" (2:4), а также второго тренировочного сбора красно-черных.

"Это был еще один информативный для нас контрольный матч. Несмотря на поражение - благодарен игрокам за отношение к работе. Потому что все они играют на фоне огромных физических нагрузок. Возможно, даже чрезмерных. Поэтому, пока все идет по плану и на следующем сборе команда совсем по-другому будет выглядеть.

Подытожили второй тренировочный сбор поражением. Но сейчас ребята отдохнут и на третьем сборе мы сможем более предметно оценить свои возможности. К контрольным матчам в Киеве ребята более свежими будут подходить.

По игре молодежи - результат показывает, что впереди еще очень много работы. Молодые игроки также готовятся под максимальными нагрузками. Не хватало свежести. Мы это понимаем. Но было много неудачных действий. Впрочем, это опыт и мы верим, что благодаря таким матчам молодежь будет прогрессировать.

После двух выходных команда соберется снова 17-го июля. А 20-го июля мы отправляемся в Киев, где сыграем с "Колосом", "Локомотивом" и "Оболонью", - сказал Шандрук.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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