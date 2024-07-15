Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес проведет очередной этап сборов в Киеве. Известны соперники ровенчан по спаррингам
Ровенчане продолжают подготовку к сезону
nkveres.com
Исполняющий обязанности главного тренера "
"Это был еще один информативный для нас контрольный матч. Несмотря на поражение - благодарен игрокам за отношение к работе. Потому что все они играют на фоне огромных физических нагрузок. Возможно, даже чрезмерных. Поэтому, пока все идет по плану и на следующем сборе команда совсем по-другому будет выглядеть.
Подытожили второй тренировочный сбор поражением. Но сейчас ребята отдохнут и на третьем сборе мы сможем более предметно оценить свои возможности. К контрольным матчам в Киеве ребята более свежими будут подходить.
По игре молодежи - результат показывает, что впереди еще очень много работы. Молодые игроки также готовятся под максимальными нагрузками. Не хватало свежести. Мы это понимаем. Но было много неудачных действий. Впрочем, это опыт и мы верим, что благодаря таким матчам молодежь будет прогрессировать.
После двух выходных команда соберется снова 17-го июля. А 20-го июля мы отправляемся в Киев, где сыграем с "Колосом", "Локомотивом" и "Оболонью", - сказал Шандрук.
Популярное сейчас
- Северная Ирландия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Евро-2024 U-19
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Адамюк - о базе Карпат: Ничего подобного раньше не доводилось видеть
- Цыганык: После матча с Бельгией только 5-6 игроков вернулись в расположение сборной Украины - остальные отправились по отпускам
- Юный полузащитник киевского Динамо получил травму на сборах