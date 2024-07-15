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ЛНЗ забронировал билеты в три разных города Украины. Черкащанам в первом туре играть с Днепром-1

Премьер-лига
Обновлено

Чемпионат еще не начался, но с календарем полный коллапс

ЛНЗ забронировал билеты в три разных города Украины. Черкащанам в первом туре играть с Днепром-1

fc-lnz.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о проблемах с "Днепром-1", вернее с календарем, и с тем фактом, что неизвестно, какая из команд ("Днепр-1", "Минай" или "Металлист 1925" будет стартовать в УПЛ.

В частности, некоторые логистические проблемы возникли у ЛНЗ, который согласно календарю, первый тур проведет на выезде с "Днепром-1".

"У нас сезон через две недели начинается, а никто не знает, кто будет 16-й командой УПЛ. ЛНЗ, которому в первом туре играть с "Днепром-1", забронировал билеты на поезда в три разных города Украины. И номера в отелях в трех разных городах.

В Днепре, если "Днепр-1" будет играть. В Ужгороде, если "Минай" будет играть. И в Киеве, если "Металлист 1925" будет играть.

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А сейчас еще во Львов нужно будет бронировать, потому что я слышал, что "Минай" планирует играть свои матчи на стадионе "Украина" - делить его с "Карпатами", - сказал Вацко.

Напомним, что матч "Днепр-1" - ЛНЗ должен состояться 4 августа.

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Виктор Вацко Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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