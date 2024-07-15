Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ забронировал билеты в три разных города Украины. Черкащанам в первом туре играть с Днепром-1
Чемпионат еще не начался, но с календарем полный коллапс
fc-lnz.com
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о проблемах с "
В частности, некоторые логистические проблемы возникли у ЛНЗ, который согласно календарю, первый тур проведет на выезде с "Днепром-1".
"У нас сезон через две недели начинается, а никто не знает, кто будет 16-й командой УПЛ. ЛНЗ, которому в первом туре играть с "Днепром-1", забронировал билеты на поезда в три разных города Украины. И номера в отелях в трех разных городах.
В Днепре, если "Днепр-1" будет играть. В Ужгороде, если "Минай" будет играть. И в Киеве, если "Металлист 1925" будет играть.
А сейчас еще во Львов нужно будет бронировать, потому что я слышал, что "Минай" планирует играть свои матчи на стадионе "Украина" - делить его с "Карпатами", - сказал Вацко.
Напомним, что матч "Днепр-1" - ЛНЗ должен состояться 4 августа.
Популярное сейчас
- Северная Ирландия U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Евро-2024 U-19
- Маркевич назвал ключевую ошибку Саутгейта при выборе состава на финал Евро против Испании
- Сырский отправит проверку в 59 ОМПБр после заявлений о больших потерях в бригаде
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Зеленский: Мобилизация в Украине идет по плану
- Хацкевич - о провале сборной Украины на Евро: Если ты обосрался, то должен уметь выслушивать критику