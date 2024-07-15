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Пуканыч: Луческу очень любил бразильцев и на этом фоне могло казаться, что он как-то не так относился к украинцам
Экс-хавбек горняков вспомнил, как ему досталось после игры с Миланом
Бывший полузащитник "
– Луческу жестко пихал?
– Однажды я попал под серьезную раздачу от него. Когда Луческу выпустил меня в гостевой игре с "Миланом" в Лиге чемпионов при счете 0:2, я, может быть, немного растерялся, и в итоге мы завершили 0:4.
После матча в раздевалке был эмоциональный всплеск, и Луческу на мне жестко сорвался. Хотя, не могу сказать, что к пропущенным головам привели какие-то мои грубые ошибки. Просто, зная историю Мистера в Италии, для него этот матч был принципиальным. И 0:2 это одно, а 0:4 – совсем другое. Для Луческу это был удар, а тут я молодой попал под руку.
Всё было на повышенных тонах. Параллельно мне еще ассистент перевел суть. Однако я и так понял, что что-то не то. Явно не похвала была (улыбается).
– Из старших игроков хотя бы кто-то слово в вашу защиту сказал?
– Тогда вообще никто не понял, чего он именно мне стал пихать. Однако никто не влезал. Все сидели и слушали, потому что после такого разгрома у игроков даже сил не было на какие-либо ссоры.
На следующий день, когда мы прилетели в Донецк, Луческу подзвал меня к себе и извинился за ту ситуацию. На этом история была исчерпана.
– Правда, что от Луческу больше доставалось украинцам?
– Просто он очень любил бразильцев и на этом фоне могло казаться, что он как-то не так относился к украинцам.
Луческу всегда был недоволен действиями наших. Дело в том, что "Шахтер", если где-то терял очки, то часто из-за погрешностей вратаря или обороны. А на этих позициях играли преимущественно украинцы.
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