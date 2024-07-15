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Ворскла в спарринге обыграла второлиговскую Скалу 1911

Премьер-лига
Обновлено

Хотя матч был и довольно равный

Ворскла в спарринге обыграла второлиговскую Скалу 1911

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

15 июля полтавская "Ворскла" провела свой очередной летний спарринг. Соперниками полтавчан была второлиговская "Скала 1911".

Несмотря на разницу в классе, матч получился довольно боевым. Команды поочередно владели инициативой, однако класс полтавчан все-таки взял свое – 2:1 в пользу "Ворсклы".

Свой следующий спарринг полтавчане проведут 20 июля против "Миная".

"Ворскла" - "Скала 1911" 2:1

Голы: Хрипчук, Мякушко – Аверьянов

Стартовый состав "Скалы 1911": Завгородний, Яната, игрок на просмотре, Руденко, Цень, Николишин, Мердеев, Цуркан, Аверьянов, Лукьянченко, игрок на просмотре

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Ворскла (Полтава) Скала 1911 (Стрый)
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