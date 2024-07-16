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Черноморец пригласил экс-хавбека Полесья

Премьер-лига

Денис Янаков сейчас находится в расположении одесситов

Черноморец пригласил экс-хавбека Полесья

Фото: Instagram

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Экс-игрок "Полесья" Денис Янаков может пополнить ряды "Черноморца".

Футболист, который недавно получил статус свободного агента, получил приглашение из Одессы и уже находится в расположение команді, сообщает Sport.ua.

25-летний игрок, который последние полгода провел в аренде в "Вересе", в свое время уже защищал цвета одесской команды. Было это во время выступлений "Черноморца" в Первой лиге – во втором круге сезона-2019/20, когда у его руля стоял Остап Маркевич.

Кроме "Черноморца", "Вереса" и "Полесья" Янаков также поиграл за "Динамо" (U-21), "Арсенал-Киев", луганскую "Зарю" и "Ингулец" из Петрово.

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Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Денис Янаков
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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