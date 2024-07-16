Черноморец пригласил экс-хавбека Полесья

Экс-игрок "Полесья" Денис Янаков может пополнить ряды " Черноморца ".

Футболист, который недавно получил статус свободного агента, получил приглашение из Одессы и уже находится в расположение команді, сообщает Sport.ua.

25-летний игрок, который последние полгода провел в аренде в "Вересе", в свое время уже защищал цвета одесской команды. Было это во время выступлений "Черноморца" в Первой лиге – во втором круге сезона-2019/20, когда у его руля стоял Остап Маркевич.

Кроме "Черноморца", "Вереса" и "Полесья" Янаков также поиграл за "Динамо" (U-21), "Арсенал-Киев", луганскую "Зарю" и "Ингулец" из Петрово.