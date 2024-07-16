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Черноморец пригласил экс-хавбека Полесья
Денис Янаков сейчас находится в расположении одесситов
Фото: Instagram
Экс-игрок "Полесья" Денис Янаков может пополнить ряды "
Футболист, который недавно получил статус свободного агента, получил приглашение из Одессы и уже находится в расположение команді, сообщает Sport.ua.
25-летний игрок, который последние полгода провел в аренде в "Вересе", в свое время уже защищал цвета одесской команды. Было это во время выступлений "Черноморца" в Первой лиге – во втором круге сезона-2019/20, когда у его руля стоял Остап Маркевич.
Кроме "Черноморца", "Вереса" и "Полесья" Янаков также поиграл за "Динамо" (U-21), "Арсенал-Киев", луганскую "Зарю" и "Ингулец" из Петрово.
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