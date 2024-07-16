Динамо планирует подписать трех 18-летних игроков Днепра-1

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Фото: СК Дніпро-1
Журналист Михаил Спиваковский в эфире выпуска "ТаТоТаке" рассказал о молодых футболистах СК, которые близки к переходу в "Динамо".
"Хан и Жданов вроде уже как игроки "Динамо". А вот в отношении Гаджиева ситуация намного сложнее. "Динамо" ведет переговоры по нему и с "Днепром-1", и, думаю, с самим футболистом. Но надо понимать, что здесь есть интересы трех сторон: двух клубов и самого Гаджиева. С точки зрения людей, защищающих права футболиста и заботящихся о его будущем, у Рамика есть право голоса.
Он будет решать сам. Гаджиев сейчас в составе сборной Украины U-19, ЧЕ закончится после 28 июля. Тогда и можно будет принимать решение со стороны Гаджиева. Я слышал, что основательный интерес к нему проявляют "Полесье" и "Александрия", – сказал Спиваковский.
Рамик провел в первой команде "Днепра-1" 9 матчей.
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