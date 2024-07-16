СМИ: Клубы УПЛ проголосовали за исключение Днепра-1 из лиги. Но решение еще не окончательное

"Днепр-1" с высокой долей вероятности не будет принимать участия в следующем розыгрыше украинской Премьер-лиги.

По информации ТаТоТаке, 11 клубов из 14 проголосовали за исключение днепрян из турнира УПЛ на сезон 24/25.

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Впрочем, представители некоторых клубов (в частности, "Рух" и ЛНЗ) считают, что исключение Днепра-1 из Премьер-лиги - это компетенция, прежде всего, УАФ, а не УПЛ. Поэтому окончательное решение будут принимать в ассоциации.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" в высшем дивизионе может заменить какая-то команда из тройки: "Минай", "Эпицентр", "Левый Берег".